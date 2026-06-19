Heintz wechselt nach Düsseldorf

Dominique Heintz schnürt seine Schuhe ab der kommenden Saison für Fortuna Düsseldorf. Der Klub aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gibt die ablösefreie Verpflichtung des 32-Jährigen vom 1. FC Köln offiziell bekannt. Der Innenverteidiger unterschreibt bei der Fortuna einen Vertrag bis 2028. „Dominique kommt mit der Erfahrung aus mehr als 200 Bundesliga-Spielen nach Düsseldorf und hat uns in den Gesprächen signalisiert, dass er große Lust verspürt, die Herausforderung bei der Fortuna anzupacken“, lässt sich Sportvorstand Samir Arabi zitieren.

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Komm, ich verrat's Euch: Herzlich willkommen bei der Fortuna, Dominique Heintz! 😍 Der 32-Jährige wechselt ablösefrei vom @fckoeln zu uns und erhält die Rückennummer 3⃣!



Schön, Dich hier zu haben, Heintzi! 🤗



🖇️ Zur Transfer-Meldung: https://t.co/iVgpgAR52F#f95 | 🔴⚪️ https://t.co/zkAc2Wj6CY pic.twitter.com/X63d3eb5Gr — Fortuna Düsseldorf (@f95) June 19, 2026

Heintz war 2023 zu den Kölnern zurückgekehrt. In der vergangenen Spielzeit kam der Linksfuß jedoch nur noch in neun Pflichtspielen zum Einsatz. Sein Vertrag wurde daher nicht verlängert. „Ich komme nach Düsseldorf, um auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen. Mit meiner Erfahrung möchte ich der Mannschaft Stabilität geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen“, so der ehemalige U21-Nationalspieler.