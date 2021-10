United: Diallo erneut vor Leihe

Feyenoord Rotterdam ist offenbar weiterhin an einer Leihe von Amad Diallo interessiert. Wie die ‚Sun‘ berichtet, könnte der 19-jährige Flügelspieler von Manchester United in der niederländischen Eredivisie Spielpraxis sammeln. Schon im Sommer war ein Leihgeschäft von Diallo zu Feyenoord fast perfekt, doch letztendlich zerschlug sich der Wechsel in den finalen Zügen wegen einer Muskelverletzung.

United hatte Diallo im Januar 2021 für umgerechnet 21,3 Millionen Euro von Atalanta Bergamo verpflichtet. Den Durchbruch bei den Red Devils schaffte der Ivorer allerdings noch nicht, zudem sind mit den beiden Neuzugängen Jadon Sancho (21) und Cristiano Ronaldo (36) mittlerweile namhafte Konkurrenten in der Offensivabteilung hinzugekommen.