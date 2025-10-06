„Das ist falsch“: Mislintat spricht Klartext zu BVB-Vorwürfen

Im vergangenen Februar musste der einst als „Diamantenauge“ gefeierte Sven Mislintat nach nur wenigen Monaten seinen Posten als Technischer Direktor bei Borussia Dortmund räumen. Der Trennung vorausgegangen waren Kompetenzgerangel und Streitigkeiten mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Lars Ricken. Zuvor hatte Mislintat bereits von Mai bis September 2023 ein schwaches Bild als Sportdirektor bei Ajax Amsterdam abgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Dem widerspreche ich“, weist der 52-Jährige nun im Interview mit dem ‚kicker‘ den Vorwurf zurück, er würde auf seinen Stationen verbrannte Erde hinterlassen. Gleichzeitig betont er: „Aber es ist ganz sicher so, dass ich sehr diskussionsfreudig und meinungsstark bin. Höchstleistungen erreicht man nicht in Komfortzonen.“

Kompetenzgerangel mit Kehl

Im Hinblick auf seinen Rausschmiss beim BVB stellt der gebürtige Dortmunder klar: „Es hieß oft, ich wolle unbedingt Sportdirektor werden. Das ist falsch. Ich fand die technische Direktion sehr passend und entschied mich bewusst dazu. Und ich glaube weiterhin, dass wir das Ding mit einem besseren Start auch gemeinsam hätten rocken können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein schwieriges Verhältnis zu Kehl räumt Mislintat ein: „Die Zusammenarbeit hat nicht so funktioniert, wie wir uns alle das gewünscht hätten. Das muss man einfach anerkennen – und daraus die richtigen Schlüsse ziehen, um in Zukunft nicht wieder in eine ähnliche Situation als Klub oder persönlich zu geraten. […] Sebastian und ich sind sehr verschieden, ohne es wertend zu meinen.“

„Habe mich immer an meinen Arbeitsvertrag gehalten“

Seinen Kompetenzbereich hat Mislintat nach eigener Aussage nie überschritten: „Ich habe mich immer an meinen Arbeitsvertrag gehalten – und an die Vorgaben meiner Vorgesetzten Lars Ricken und Aki Watzke.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz der Unstimmigkeiten behält die Borussia den Platz in seinem Herzen: „Ich bin in Dortmund geboren, der BVB war, ist und bleibt mein Klub. Ich verdanke dem BVB wahnsinnig viel – insbesondere dadurch, dass mir Michael Zorc und Jürgen Klopp so ein Vertrauen geschenkt haben.“ Das Job-Angebot bei den Schwarz-Gelben sei für ihn „eine Ehre“ gewesen.

„Das Richtige wird schon kommen“

Mislintat einigte sich im August mit dem BVB auf eine Vertragsauflösung, könnte also sofort eine neue Aufgabe antreten. „Ich genieße die Zeit, die ich mit meiner Familie und Freunden verbringen kann. Aber ich nutze sie auch, um mich weiterzuentwickeln. Ich sehe mich allerdings nicht bereits im Vorruhestand. Aber ich habe da keinen Stress. Das Richtige wird schon kommen“, sagt Mislintat über eine Rückkehr ins Geschäft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch ein Engagement bei einem kleineren Verein kann er sich vorstellen: „Ich bin vollkommen offen. Es muss nicht bei einem Topklub sein, der die Meisterschaft als Ziel hat. Ich brauche nicht unendliche Ressourcen, ich mag es, inhaltlich und wissensbasiert zu arbeiten. Das könnte sogar ein Rest-Arbeitsleben-Projekt für mich sein. Es gibt doch nichts Cooleres als gemeinsam und kontinuierlich zu wachsen.“