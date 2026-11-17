Mauricio Pochettino, seit kurzem Cheftrainer bei Manchester United, empfiehlt Pep Guardiola mit Nachdruck seinen alten Posten beim US-amerikanischen Nationalteam. „Nimm es an“, würde Pochettino dem Katalanen laut eigener Aussage raten, „warum? Weil es der perfekte Zeitpunkt ist, um beim Verband anzufangen. Alles ist auf dem richtigen Weg, in die richtige Richtung. Du wirst dort zweifellos sehr gute Spieler und gute Menschen vorfinden – die Spieler passen zu seinem Stil.“

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Nach aktuellem Stand wird Guardiola als Favorit auf den Trainerposten bei den USA gehandelt. Ebenfalls in der Verlosung: Der ehemalige England-Coach Gareth Southgate sowie Steven Cherundolo, früherer Rechtsverteidiger von Hannover 96 und jetziger U23-Trainer der US-Boys.