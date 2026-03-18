Wolfsburg: VW fasst Abstiegsbeschluss

Der Volkswagen-Mutterkonzern hält dem VfL Wolfsburg auch im Abstiegsfall die Treue. Das bekräftigt VW-Boss Oliver Blume gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘: „Der VfL Wolfsburg hat große Bindungskraft für die Menschen in Stadt und Region. Der Verein ist fester Teil von Volkswagen – wir stehen hinter dem sportlichen Engagement.“ Die finanzielle Unterstützung würde in der 2. Bundesliga nicht enden, aber reduziert werden. Laut Bericht von etwa 80 Millionen auf immerhin noch üppige 50 Millionen Euro. Zudem heiße es aus Konzernkreisen, dass es im ersten Jahr nach einem potenziellen Abstieg keine Mitarbeiterentlassungen geben soll. Der sofortige Wiederaufstieg wäre jedoch Pflicht.

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Acht Spieltage vor Saisonende haben die Wölfe auf Tabellenplatz 17 einen Rückstand von drei Punkten auf den Relegationsrang, das rettende Ufer ist vier Punkte entfernt. Blume hatte zuletzt angekündigt, dass das Engagement des Konzerns in den Werksklub „auf den Prüfstand“ gestellt wird. Dabei soll es bleiben: Unabhängig vom Saisonergebnis wird es eine schonungslose Aufarbeitung geben. Nach der Ära von Sportchef Peter Christiansen, in der in zwei Jahren 100 Millionen Euro und drei Trainer verbrannt wurden, soll ein Neustart her.