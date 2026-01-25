Menü Suche
Union: Die Details zum Král-Verkauf

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Alexs Král unterhält sich mit seinem Mitspieler. @Maxppp

Union Berlin streicht für den Abgang von Alex Král (27) rund eine Million Euro Ablöse ein. Das geht aus einem Bericht des ‚kicker‘ zuvor. Ein halbes Jahr vor Vertragsende verschlägt es den Mittelfeldspieler vorbehaltlich letzter zu klärender Details nach Griechenland zu Panathinaikos Athen.

Král kam in der laufenden Saison immer seltener unter Cheftrainer Steffen Baumgart zum Zug. Insgesamt sammelte der tschechische Nationalspieler (48 Länderspiele) 43 Einsätze (zwei Scorerpunkte) für die Köpenicker. Weitere werden wohl nicht mehr hinzukommen.

