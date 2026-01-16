FC Bayern: Neuer-Entscheidung terminiert

Der FC Bayern wird in wenigen Wochen wissen, wie es mit Torhüter Manuel Neuer weitergeht. Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, werden die finalen Gespräche in der Länderspielpause Ende März stattfinden. Noch seien die Verantwortlichen dabei nicht sicher, wie die Entscheidung des 39-Jährigen ausfallen wird.

Neuer habe Angst, er könne in den kommenden Monaten abbauen und bei einer Verlängerung sein Niveau nicht mehr über den gesamten Zeitraum halten. In dieser Saison ist der Kapitän der Münchner – auch trotz Fehlern wie beim Gegentreffer am Mittwoch gegen den 1. FC Köln (3:1) – die unumstrittene Nummer eins.