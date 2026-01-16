Menü Suche
Kommentar 21
Bundesliga

FC Bayern: Neuer-Entscheidung terminiert

von Dominik Sandler - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Manuel Neuer spielt für Bayern München @Maxppp

Der FC Bayern wird in wenigen Wochen wissen, wie es mit Torhüter Manuel Neuer weitergeht. Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, werden die finalen Gespräche in der Länderspielpause Ende März stattfinden. Noch seien die Verantwortlichen dabei nicht sicher, wie die Entscheidung des 39-Jährigen ausfallen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer habe Angst, er könne in den kommenden Monaten abbauen und bei einer Verlängerung sein Niveau nicht mehr über den gesamten Zeitraum halten. In dieser Saison ist der Kapitän der Münchner – auch trotz Fehlern wie beim Gegentreffer am Mittwoch gegen den 1. FC Köln (3:1) – die unumstrittene Nummer eins.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (21)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Manuel Neuer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert