Große Überraschung: Das ist Deutschlands WM-Kader

Julian Nagelsmann hat sein Aufgebot für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Überraschend doch nicht dabei: Said El Mala. Der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ hatte zuvor berichtet, dass der Senkrechtstarter des 1. FC Köln ein Ticket erhält.

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Weltmeister Manuel Neuer kehrt ins Tor zurück. Sein Vertreter beim FC Bayern, Jonas Urbig, reist als Trainingskeeper mit, steht aber nicht im offiziellen Aufgebot.

Der DFB-Kader

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

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Abwehr: Joshua Kimmich, Jonathan Tah (beide FC Bayern), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (beide Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Antonio Rüdiger (Real Madrid), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld: Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Lennart Karl, Jamal Musiala (alle FC Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray), Florian Wirtz (FC Liverpool), Jamie Leweling, Angelo Stiller (beide VfB Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz 05), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

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Angriff: Kai Havertz (FC Arsenal), Nick Woltemade (Newcastle United), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Der DFB-Fahrplan