„Kopfschmerzen“: Arteta verzweifelt an 40 Millionen-Mann Vieira

Mikel Arteta ist unzufrieden mit den Leistungen von Sommerneuzugang Fábio Vieira (22). Wie der Spanier auf einer Pressekonferenz erklärte, spiele auch der schmächtige Körperbau des Portugiesen eine Rolle: ‚Er fängt an, mir große Kopfschmerzen zu bereiten, weil ich jeden Tag sehe, was er kann.‘ Den 1,70 Meter großen Vieira in Kopfballduelle zu schicken, habe laut dem Gunners-Coach keinen Zweck. Man müsse „ihm den Ball in den richtigen Räumen geben und ihn bitten, auch defensive Arbeit zu machen.“ Erst dann, so Arteta, könne man von seinen Qualitäten profitieren.

In der Tat hat Vieira in London mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. In der Liga ließ ihn der spanische Übungsleiter erst einmal von Beginn an ran. Immerhin sieben Torbeteiligungen stehen wettbewerbsübergreifend zu Buche. Die hohe Ablösesumme von 40 Millionen Euro, die Arsenal im Sommer an den FC Porto überwies, konnte der Linksfuß aber nicht rechtfertigen. Dennoch glaubt man bei den Londonern an einen Durchbruch: „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. (…) Er bringt Qualitäten, die wir nicht im Team haben“, fügt Arteta an.

