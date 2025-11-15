Nächste Verletzung: Sorgen bei Real immer größer

Die Länderspielpause hält für Real Madrid einige Hiobsbotschaften bereit. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich jetzt auch noch Dean Hujisen am Freitag bei der spanischen Nationalmannschaft verletzt. Bereits gestern waren Kylian Mbappé und Eduardo Camavinga von der französischen Nationalmannschaft frühzeitig nach Madrid zurückgekehrt.

Wie ernst die Verletzung von Hujisen ist, werden die anstehenden Untersuchungen zeigen. Der 20-Jährige klage über Beschwerden in der Leistengegend. Er fehlt heute (18 Uhr) im Aufgebot der Furia Roja beim Spiel gegen Georgien.