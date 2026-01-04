Menü Suche
Offiziell Bundesliga

St. Pauli schnappt sich neuen Keeper

von Fabian Ley - Quelle: fcstpauli.com
Alexander Blessin ist neuer Pauli-Coach @Maxppp

Der FC St. Pauli holt einen neuen Torhüter an Bord. Der Bundesligist leiht den Kanadier Emil Gazdav (22) vom CF Montréal bis Saisonende aus, eine Kaufoption ist ebenfalls Teil des Deals. Die Kiezkicker reagieren damit auf den langfristigen Ausfall von Ersatztorwart Simon Spari (23). Zwischen 2020 und 2022 hatte Gazdav in der Jugend des 1. FC Nürnberg gespielt.

Sportchef Andreas Bornemann erklärt: „Mit Emil komplettieren wir unsere Torhütergruppe, in der durch den langfristigen Ausfall von Simon Spari zuletzt die Alternative hinter unserem etablierten Stammduo fehlte. Emil verfügt über gute körperliche Voraussetzungen in Verbindung mit spannenden fußballerischen Fähigkeiten. Dass er schon mal in Deutschland gespielt hat, wird ihm die Eingewöhnung bei uns sicher erleichtern.“

