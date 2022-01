Leipzig: Silva kehrt zurück, drei Spieler positiv getestet

Die Corona-Situation bei RB Leipzig bleibt weiterhin angespannt. Wie der Klub vermeldet, kann André Silva zwar dank eines Negativtests ab Mittwoch wieder im Teamtraining mitwirken, allerdings müssen drei andere Akteure aufgrund positiver Tests in Quarantäne.

Die am Montag noch unklaren Befunde bei Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo wurden am Dienstagmorgen durch eine erneute Testung aufgeklärt. Alle drei sind positiv und müssen in häuslicher Isolation verweilen. Ein Einsatz am Samstag (15:30 Uhr) gegen Mainz 05 ist damit ausgeschlossen.