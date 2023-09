Arsenal an 80-Millionen-Mann dran

Der FC Arsenal ist in der zurückliegenden Transferperiode offenbar bei Sporting Lissabon vorstellig geworden. Wie die ‚Record‘ berichtet, gaben die Gunners ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro für Innenverteidiger Ousmane Diomande ab. Ebenjenes sei von dem portugiesischen Traditionsklub jedoch abgelehnt worden. Davon lassen sich die Londoner scheinbar nicht beirren. Laut der ‚Record‘ möchte der Verein um Trainer Mikel Arteta im nächsten Sommer erneut für den 19-jährigen Ivorer bieten.

Diomande stand für Sporting in der laufenden Spielzeit in allen vier Ligapartien in der Startelf, absolvierte auch in der vergangenen Saison 17 Einsätze für die Löwen, obwohl er erst Ende Janaur vom FC Midtjylland verpflichtet wurde. Ein Transfer dürfte dementsprechend teuer werden. Zudem ist Diomandes Arbeitspapier noch bis 2027 gültig. Der Kontrakt des Defensivtalents beinhaltet dem Vernehmen nach eine 80 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel.