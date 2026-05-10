BVB: Ist der Brandt-Nachfolger schon da?

Geht es nach Trainer Niko Kovac, so könnte Borussia Dortmund den Nachfolger von Julian Brandt bereits in den eigenen Reihen haben. Nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (3:2) sagte der Kroate: „Ich denke, dass wir schon einen kleinen Generationswechsel gesehen haben. Er kann irgendwann vielleicht mal der Ersatz von Jule werden. Große Fußstapfen, aber der Kleine ist erst 18 und Jule jetzt inzwischen 30.“

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Kann Samuele Inácio in die Fußstapfen von Julian Brandt treten? Ja, schon ab der kommenden Saison Ja, aber er braucht noch etwas mehr Zeit Nein, das Talent reicht nicht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gemeint ist Samuele Inácio, der gegen die SGE überzeugte und seinen Premierentreffer im Profifußball erzielte. „Er hat zum dritten Mal hintereinander von Anfang an gespielt, hat die vergangenen beiden Spiele auch durchgespielt. Wir dürfen die Rucksäcke nicht unnötig voll machen, aber natürlich ist das ein Hinweis auf die kommende Saison“, stellte auch Geschäftsführer Sport Lars Ricken hinterher fest.

Was ist mit Sancho?

Sportdirektor Ole Book gab ebenfalls einen Hinweis darauf, dass Inácio in der kommenden Saison eine wichtige Rolle zugetraut wird: „Wir werden ihm den Weg nicht verbauen und ihm jede Chance geben, sich einen guten Platz zu erarbeiten.“

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Der offensive Mittelfeldspieler steht übrigens kurz vor der Vertragsverlängerung bis 2030 oder 2031. Trotzdessen blickt sich Book auch auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen in der Offensive um. Jadon Sancho (26) ist seit Wochen Thema an der Strobelallee.