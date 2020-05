Hainer regt Abschaffung von 50+1 an

Herbert Hainer steht der 50+1-Regelung im deutschen Fußball kritisch gegenüber. Im ‚ZDF‘ sagte der Präsident des FC Bayern: „Man muss ja auch mal als Fakt sehen, dass die 50+1-Regel jetzt bestimmten Vereinen nicht geholfen hat. Insofern muss man das natürlich auch überdenken. Ich bin der Meinung, dass man es den Vereinen selber überlassen sollte, wie viele Anteile sie abgeben wollen.“

Durch die 50+1-Regel können deutsche Klubs nicht mehr als 49 Prozent ihrer Vereinsanteile an Investoren verkaufen. In anderen Ländern ist das sehr wohl möglich, sodass die internationale Konkurrenz der Bundesliga in der Vergangenheit mitunter finanziell zu enteilen drohte.