Barças verrückte Klausel für 1. Neuzugang

Auf Nummer sicher

Der FC Barcelona weiß noch gar nicht, ob Neuzugänge registriert werden können in diesem Sommer. Das hält die Blaugrana aber nicht davon, sich mit Spielern zu einigen. Wie die ‚Sport‘ heute auf ihrer Titelseite bekanntgibt, ist mit Innenverteidiger Iñigo Martínez längst alles ausgehandelt. Der 31-Jährige soll ablösefrei von Athletic Bilbao kommen. „Vertragsdetails aufgedeckt“, so lautet die Schlagzeile. Martínez soll demnach bis 2025 unterschreiben und neun Millionen Euro brutto pro Saison kassieren. Und für den Fall, dass der Neuzugang tatsächlich nicht registriert werden kann, hat man sich auch schon abgesichert. Dann greift eine Klausel und Martínez wird verliehen. Er bleibt dadurch aber Spieler des FC Barcelona. Sicher ist sicher.

Pep gegen die Krone

Manchester City will heute gegen Leeds United (16 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Pep Guardiola hofft, dass sich die Fans auf die wichtige Partie der Skyblues konzentrieren und sich nicht von der zeitgleich stattfindenden Krönung von Charles III. ablenken lassen. „Schaut euch meine wahren Könige an“, prangt es auf dem Cover des ‚Mirror‘. Dazu – wie könnte es anders sein – ein Bild von Erling Haaland. Auch der ‚Daily Express‘ greift die Story auf, die Schlagzeile lautet: „Pep verspricht Fans Game of Thrones im Etihad“. God Save the King.

Lese-Tipp

