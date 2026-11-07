Transferzeugnis: Note 5 für einen Liverpool-Star

Bradley Barcola – Note 5

Nach langwierigen Verhandlungen mit Paris St. Germain legte Liverpool 125 Millionen Euro für Barcola auf den Tisch. Sein Können ist unbestritten, dem Flügelspieler fehlt aber die Effizienz in seinem Spiel. Die bisherige Bilanz mit drei Toren und zwei Vorlagen aus 13 Spielen ist für einen Einkauf dieser Größenordnung dementsprechend enttäuschend.

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Jérémy Jacquet – Note 2

Bereits im Frühjahr dieses Jahres war der Transfer des Innenverteidigers abgewickelt worden, im Sommer stieß Jacquet dann zur Mannschaft. Aufgrund seines Alters hat der 21-Jährige naturgemäß noch Schwankungen in seinem Spiel, zumeist überzeugt der zweikampfstarke Franzose aber. Neben Abwehrboss Virgil van Dijk kam er in 13 von 15 Spielen von Anfang an zum Einsatz, lediglich im EFL Cup wurde Jacquet zweimal geschont.

Víctor Muñoz – Note 3,5

Nach gutem Start mit zwei Torbeteiligungen in den ersten beiden Spielen ist es um Muñoz zuletzt ruhiger geworden. Der Spanier pendelt zwischen Startelf und Bank, weshalb er etwas unter dem Radar fliegt. Für 40 Millionen Euro darf man vom torgefährlichen Flügelspieler mehr erwarten.

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Ronald Araújo – Note 2

Mit der Leihe von Araújo sorgte Liverpool im Sommer für eine Überraschung. Der 27-Jährige hat sich auf Anhieb gut in die Mannschaft eingefügt und ist unangefochtener Stammspieler. Für die Reds kommt die Leihgabe des FC Barcelona auf der eher ungewohnten Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz. Seinen Job erledigt Araújo dort aber gut. Der Beweis: Im Oktober wurde er von den Fans zum Liverpooler Spieler des Monats gewählt. Dass der Champions League-Teilnehmer erwägt, die 55 Millionen Euro teure Kaufoption zu ziehen, verwundert nicht.

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Fazit – Note 3

Grundsätzlich war Liverpools Arbeit auf dem Transfermarkt solide. Insbesondere die Defensiv-Verstärkungen Jacquet und Araújo haben einen positiven Einfluss auf die Mannschaft. Von den offensiven Neuzugängen muss aber definitiv mehr kommen. Erreichen auch sie Topform, könnte es für die Reds schnell bergauf gehen.

Weitere Transferzeugnisse:

Transferzeugnis: Note 5 für einen PSG-Star

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Barça

Transferzeugnis: Real-Krise auch bei Sommertransfers

Transferzeugnis: Dreimal Note 6 für Tottenham

Transferzeugnis: Top-Bewertung für Arsenal

Transferzeugnis: Eine Flop-Note beim BVB

Transferzeugnis: Nur ein Treffer bei ManUnited

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Werder

Transferzeugnis: Horror-Noten für den VfB

Transferzeugnis: Note 5 für einen Köln-Flop

Transferzeugnis: Einmal Note 5 für Frankfurt

Transferzeugnis: Top und Flop bei Bayer

Transferzeugnis: Note 6 für einen Schalke-Flop

Transferzeugnis: Note 5 für Leipzigs 25-Millionen-Mann

Transferzeugnis: Note 5 für einen Freiburg-Flop

Transferzeugnis: Einmal Note 4 für Bayern