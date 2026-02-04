La Liga
Nächste schlechte Nachricht für ter Stegen
Marc-André ter Stegen bleibt vom Pech verfolgt. Wie der FC Girona verkündet, wird sich der Schlussmann am Freitag aufgrund seiner Oberschenkelverletzung einer Operation unterziehen. Die genaue Ausfallzeit soll nach dem Eingriff bestimmt werden.
Girona FC @GironaFC – 15:19
🏥 | COMUNICAT MÈDIC:Bei X ansehen
Marc-André ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir a l’isquiotibial de la cama esquerra en el partit contra el Real Oviedo. Després de la intervenció es determinarà el temps de baixa.
Der 33-Jährige hatte sich die Verletzung beim 0:1 am vergangenen Wochenende gegen Real Oviedo zugezogen. Der WM-Traum des DFB-Keepers schrumpft daher immer weiter.
