La Liga

Nächste schlechte Nachricht für ter Stegen

von Luca Hansen
1 min.
Marc-André ter Stegen im Trikot des FC Girona @Maxppp

Marc-André ter Stegen bleibt vom Pech verfolgt. Wie der FC Girona verkündet, wird sich der Schlussmann am Freitag aufgrund seiner Oberschenkelverletzung einer Operation unterziehen. Die genaue Ausfallzeit soll nach dem Eingriff bestimmt werden.

Girona FC
🏥 | COMUNICAT MÈDIC:

Marc-André ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir a l’isquiotibial de la cama esquerra en el partit contra el Real Oviedo. Després de la intervenció es determinarà el temps de baixa.
Der 33-Jährige hatte sich die Verletzung beim 0:1 am vergangenen Wochenende gegen Real Oviedo zugezogen. Der WM-Traum des DFB-Keepers schrumpft daher immer weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
