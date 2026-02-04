Nächste schlechte Nachricht für ter Stegen

Marc-André ter Stegen bleibt vom Pech verfolgt. Wie der FC Girona verkündet, wird sich der Schlussmann am Freitag aufgrund seiner Oberschenkelverletzung einer Operation unterziehen. Die genaue Ausfallzeit soll nach dem Eingriff bestimmt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 33-Jährige hatte sich die Verletzung beim 0:1 am vergangenen Wochenende gegen Real Oviedo zugezogen. Der WM-Traum des DFB-Keepers schrumpft daher immer weiter.