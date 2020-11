Heldt hält an Gisdol fest

FC-Geschäftsführer Horst Heldt betrachtet die Vertragsverlängerung mit Trainer Markus Gisdol trotz der Kölner Sieglos-Serie von 17 Bundesligapartien nicht als Fehler. Der 51-Jährige sei „der richtige Trainer, weil er einen guten Job macht“, betonte Heldt im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘: „Wir müssen langfristig denken. Und dafür brauchen wir einen Trainer, der bereit ist auf die Jugend zu setzen. […] Es besteht eine existenzielle Bedrohung. Es geht um das langfristige Überleben des Klubs. Deshalb muss das Ziel sein, mit wenig Geld dauerhaft in der Liga zu bleiben.“

Der FC hatte in der Sommerpause nach zuvor zehn sieglosen Spielen in Serie den Vertrag mit Gisdol bis 2023 verlängert. In der neuen Saison warten die Kölner nach sieben Spieltagen noch immer auf einen Dreier – mit drei Punkten stehen die Geißböcke aktuell auf Relegationsplatz 16.