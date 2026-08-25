FC Bayern: Kleiner Haken bei Zaragoza

Dass Bryan Zaragoza (24) im kommenden Sommer dauerhaft zu Espanyol Barcelona wechselt, ist wohl doch nicht in Stein gemeißelt. Die mit dem FC Bayern vereinbarte Kaufpflicht greift laut Fabrizio Romano aufgrund von Financial Fairplay nur, wenn der Offensivspieler eine gewisse Anzahl von Einsätzen absolviert.

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Wird der Passus aktiviert, fließen festgeschriebene acht Millionen Euro Ablöse aus Spanien nach Deutschland. In München verfügt der Rechtsfuß über ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier. Seit seinem Wechsel im Frühjahr 2024 kam er lediglich neunmal für den FC Bayern zum Einsatz.