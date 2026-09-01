Menü Suche
Kommentar
Premier League

Bayern-Flirt Osorio entscheidet sich für anderen Klub

von Remo Schatz - Quelle: Ben Jacobs
Darío Osorio (r.) am Ball für Midtjylland @Maxppp

Der FC Bayern geht bei Darío Osorio (22) leer aus. Wie Ben Jacobs berichtet, wechselt der Offensivspieler vom FC Midtjylland in die Premier League und schließt sich Crystal Palace an. Die Eagles leihen den Chilenen zunächst gegen eine Gebühr von zwei Millionen Euro aus. Darüber hinaus beinhaltet der Deal eine Kaufpflicht in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche Rekordmeister nahm Osorio eingehend unter die Lupe und scoutete mehrere Osorio vor Ort in Dänemark. Daneben beschäftigte sich auch Manchester City konkret mit dem 25-fachen Nationalspieler. Das Rennen machen jetzt aber offenbar die Londoner.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Superliga
Bundesliga
Midtjylland
Palace
FC Bayern
Darío Esteban Osorio Osorio

Weitere Infos

Premier League Premier League
Superliga Superliga
Bundesliga Bundesliga
Midtjylland Logo FC Midtjylland
Palace Logo Crystal Palace
FC Bayern Logo FC Bayern München
Darío Esteban Osorio Osorio Darío Esteban Osorio Osorio
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert