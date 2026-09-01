Bayern-Flirt Osorio entscheidet sich für anderen Klub

Der FC Bayern geht bei Darío Osorio (22) leer aus. Wie Ben Jacobs berichtet, wechselt der Offensivspieler vom FC Midtjylland in die Premier League und schließt sich Crystal Palace an. Die Eagles leihen den Chilenen zunächst gegen eine Gebühr von zwei Millionen Euro aus. Darüber hinaus beinhaltet der Deal eine Kaufpflicht in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro.

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Der deutsche Rekordmeister nahm Osorio eingehend unter die Lupe und scoutete mehrere Osorio vor Ort in Dänemark. Daneben beschäftigte sich auch Manchester City konkret mit dem 25-fachen Nationalspieler. Das Rennen machen jetzt aber offenbar die Londoner.