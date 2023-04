Leipzig verplichtet Sturm-Talent vom HSV

RB Leipzig bedient sich beim Hamburger SV und verpflichtet das 16-jährige Sturmjuwel Bilal Damala. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Kontrakt bereits unterzeichnet. Damalas Vertrag bei den Hamburgern läuft im Sommer aus, der Offensivakteur wird demnach ablösefrei zu den Sachsen wechseln.

Der U17-Spieler kommt in der laufenden Saison auf 16 Einsätze und elf Torbeteiligungen (neun Tore und zwei Assists). Es ist davon auszugehen, dass Damala in Leipzig als Perspektivspieler verpflichtet wurde und zunächst in der Nachwuchsabteilung von RB zum Einsatz kommt.

