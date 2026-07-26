Köln verleiht Gazibegovic

Der 1. FC Köln parkt Jusuf Gazibegovic (26) in der Ekstraklasa. Der Rechtsverteidiger wird für die kommende Saison samt Kaufoption an den polnischen Erstligisten Widzew Lodz verliehen. „Klar hätte ich beim FC gerne eine Chance bekommen, mich noch einmal zu zeigen. Leider haben sich die Verantwortlichen anders entschieden. Jetzt bin ich froh, mit Widzew Lodz einen Verein gefunden zu haben, bei dem ich die Chance bekomme, mich von Saisonbeginn an zu zeigen mit dem klaren Ziel, wieder Stammspieler zu werden. Dafür werde ich bei Lodz alles geben“, sagt der Bosnier (23 Länderspiele).

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Jusuf Gazibegovic wechselt zu Widzew Lodz.



Der 1. FC Köln verleiht Gazi erneut. Der 26-jährige Rechtsverteidiger wechselt für die kommende Saison zum polnischen Erstligisten Widzew Lodz. Viel Erfolg, lieber Gazi! 💪 #effzeh pic.twitter.com/MFFdNEHWmj — 1. FC Köln (@fckoeln) July 26, 2026

FC-Geschäftsführer Thomas Kessler ergänzt: „Wir haben Gazi frühzeitig und transparent darüber informiert, dass er in unseren sportlichen Planungen für die kommende Saison keine Rolle spielen wird. Uns war wichtig, ihm diese Klarheit möglichst früh zu geben, damit er zusammen mit seinem Berater die bestmögliche Lösung für seine Zukunft erarbeiten kann. Gemeinsam ist es uns nun gelungen, eine Konstellation zu finden, die für alle Beteiligten sinnvoll ist und Gazi in Lodz die Möglichkeit gibt, regelmäßig auf einem guten Niveau Spielpraxis zu sammeln.“ Am Geißbockheim steht Gazibegovic noch bis 2028 unter Vertrag.