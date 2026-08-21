Benzema verkündet Transfer-Entscheidung

Angreifer Karim Benzema lässt sich nicht von seinem Klub Al Hilal vertreiben. Gegenüber der saudischen Presse sagte der Franzose in der Mixed Zone: „Es gibt nichts. Ich bleibe und mache mit dem Team weiter.“ Zuvor wurde berichtet, dass der Vertrag des Stürmers aufgelöst werden soll.

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Um Benzema zu ersetzen, soll eigentlich Ollie Watkins (30) von Aston Villa zum Wüstenklub wechseln. Benzema war erst im Winter von Al Ittihad zu Al Hilal gewechselt und steht nach 16 Spielen bei zehn Toren und fünf Vorlagen. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2027 an seinen Klub gebunden.