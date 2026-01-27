Menü Suche
Hansen-Aaröen vor Werder-Abschied

von Fabian Ley - Quelle: soccernews.nl | DeichStube
Isak Hansen-Aaröen schaut sich nach einer Anspielstation um @Maxppp

Der SV Werder Bremen hat offenbar einen Abnehmer für Isak Hansen-Aaröen gefunden. Wie ‚soccernews.nl‘ und die ‚DeichStube‘ übereinstimmend berichten, zeigt der niederländische Erstligist NEC Nijmegen konkretes Interesse am 21-jährigen Offensivspieler. Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen bereits laufen.

Vor zwei Jahren war Hansen-Aaröen mit großen Vorschusslorbeeren aus der Jugend von Manchester United an den Osterdeich gewechselt. Der Durchbruch gelang dem Norweger aber nicht, für die Werder-Profis kam er nur auf vier Kurzeinsätze. Nachdem der Rechtsfuß die vergangene Rückrunde leihweise in Dänemark bei Aalborg BK verbracht hatte, steht nun erneut der Abschied an. Sein Vertrag an der Weser läuft noch bis 2027.

