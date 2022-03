Barça: Gavi wartet auf Angebot

Der FC Barcelona hat sein Angebot zur Vertragsverlängerung für Youngster Gavi noch nicht erhöht. Wie die Zeitung ‚Sport‘ berichtet, wartet der 17-Jährige weiterhin auf eine neuerliche Offerte seines Arbeitgebers. Der erste Angebot hatten Gavi und sein Berater Iván de la Peña direkt abgelehnt.

Dem Blatt zufolge liegen beide Parteien derzeit noch weit auseinander, was die finanziellen Rahmenbedingungen angeht. Um eine Einigung zu erzielen, müssten sich beide Seiten also deutlich bewegen. Grundsätzlich würde Gavi gerne in Barcelona bleiben. Der FC Liverpool und andere Vereine aus der Premier League haben ihr Interesse bereits hinterlegt. Auch der FC Bayern beobachtet die Entwicklung genau.