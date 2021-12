Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Erling Haaland wird im Sommer aller Voraussicht nach nicht zum FC Bayern wechseln. „Es ist ein unheimlich gutes Gefühl, Robert Lewandowski in den eigenen Reihen zu haben – wie wir jetzt gerade wieder im Spiel gegen Dortmund gesehen haben – und zu wissen, dass man nicht agieren muss auf dieser Position“, erklärt Klubpräsident Herbert Hainer gegenüber der ‚Sport Bild‘ auf den Norweger angesprochen. Stattdessen ist die Priorität der Münchner die Verlängerung mit Robert Lewandowski. Gespräche sollen im Frühjahr aufgenommen werden.

Borussia Dortmund

Der BVB steht vor einem Toptransfer. Laut der ‚Bild‘ sind sich die Schwarz-Gelben mit Karim Adeyemi von RB Salzburg über einen Sommertransfer einig. Der 19-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Die Ablöseverhandlungen zwischen Dortmund und Salzburg müssen allerdings noch finalisiert werden. Aktuell soll der BVB 35 Millionen Euro bieten, RB wolle mindestens 40 Millionen – ein überwindbares Hindernis.

Bayer Leverkusen

Charles Aránguiz sorgte unter der Woche mit einem Interview in seiner chilenischen Heimat für Aufsehen unterm Bayer-Kreuz. Der 32-Jährige kündigte an, im Sommer seine „Vertragssituation noch einmal überdenken“ zu wollen. Aránguiz ist noch bis 2023 an Leverkusen gebunden. „Dass er vielleicht ein bisschen unzufrieden und frustriert ist über die letzte Zeit, in der er viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, kann ich nachvollziehen“, erklärte Sportdirektor Simon Rolfes einen Tag später dem ‚kicker‘.

SC Freiburg

Mit ihren grandiosen Leistungen wecken so manche Spieler des SC Freiburg Begehrlichkeiten bei großen Klubs. Die ‚Sport Bild‘ bringt etwa Nico Schlotterbeck mit Borussia Dortmund in Verbindung. Auch der FC Bayern habe den Innenverteidiger auf dem Schirm.

TSG Hoffenheim

Die TSG vermeldete am gestrigen Donnerstag Vollzug. Torhüter Oliver Baumann hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Manager Alexander Rosen sagt: „Oli war, ist und bleibt ein wichtiger Eckpfeiler unseres Erfolges. Mit ihm langfristig planen zu können, ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft.“

B-A-U-M-A-N-N



Oliver Baumann hat seinen Vertrag bei der TSG bis 2024 verlängert

Union Berlin

Transfergerücht um Niko Gießelmann: Laut der ‚Sport Bild‘ zeigen Celtic Glasgow und mehrere ungenannte englische Klubs Interesse am 30-Jährigen. Der Vertrag de Linksverteidigers läuft aus.

FSV Mainz 05

Die Rheinhessen haben ein vielversprechendes Talent an den Klub gebunden. Der 18-jährige Ben Bobzien verlängerte am Dienstag bis 2025. Der Flügelspieler stand bislang einmal im Spieltagskader der Profis.

Ben Bobzien unterschreibt seinen ersten Profivertrag! 😍 Stolz auf dich, stolz auf unser NLZ! 💪 Alle Infos: https://t.co/6jHS7Ifddv #mainz05 pic.twitter.com/Qa3Rk1zK6M — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 7, 2021

VfL Wolfsburg

Aster Vranckx stand zuletzt regelmäßig für den VfL Wolfsburg auf dem Feld und wird prompt mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Laut ‚Sport Bild‘ beobachten „Scouts aller Topklubs“ den 19-jährigen Mittelfeldspieler. Allzu beunruhigt werden die Wölfe deshalb aber nicht sein: Vranckx‘ Vertrag läuft noch bis 2025.

1. FC Köln

Laut der ‚Bild‘ plant der FC, fünf Spieler mit auslaufenden Verträgen zu halten. Die Verlängerung mit Tomas Ostrak sei bereits beschlossene Sache, Florian Kainz und Rafael Czichos sollen bleiben, wenn sie zu Gehaltskürzungen bereit sind. Benno Schmitz winke ebenfalls ein neuer Vertrag. Zudem soll die Kaufoption von Luca Kilian, der vom FSV Mainz 05 ausgeliehen ist, gezogen werden.

VfL Bochum

Die Bochumer müssen am Samstag im Revierduell gegen Borussia Dortmund (15:30 Uhr) auf Eduard Löwen verzichten, der sich mit dem Coronavirus infizierte. Darüber hinaus sind zwei Kontaktpersonen in Quarantäne. Die ‚Westdeutsche Allgemeine Zeitung‘ berichtet, dass es sich dabei um Takuma Asano und Tom Weilandt handelt.

RB Leipzig

Die Sachsen präsentierten nach der Entlassung von Jesse Marsch zeitnah einen neuen Trainer. Domenico Tedesco übernahm den den Posten als Chefcoach und erhielt einen Vertrag bis 2023.

Domenico Tedesco wird ab sofort neuer Cheftrainer bei RB Leipzig



Der 36-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2023



Damit tritt er bei RBL die Nachfolge von Jesse Marsch an.



Alle Infos ➡️ https://t.co/reyN3XfJF1 pic.twitter.com/5E6XvDVdp5 — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 9, 2021

Eintracht Frankfurt

Wie die ‚Bild‘ mitteilt, werden sich die Wege von Aymen Barkok und der SGE spätestens im Sommer trennen. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft nach der Saison aus. Ein Abschied im Winter sei ebenso denkbar.

Borussia Mönchengladbach

Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ will der FC Schalke 04 das Offensivtalent Conor Noß ausleihen. „Natürlich kann für ihn eine Leihe zu einem anderen Klub Sinn machen“, kommentierte Sportdirektor Max Eberl das Gerücht.

Hertha BSC

Nach Informationen des mexikanischen Fernsehsenders ‚TV Azteca‘ steht Offensivtalent Christian Torres vor einem Winter-Wechsel zu den Berlinern. Aktuell spielt der 17-Jährige bei MLS-Klub Los Angeles FC.

VfB Stuttgart

Der VfB muss sich mit einem möglichen Abgang von Omar Marmoush befassen. „Mit Blick auf den Sommer ist Stand heute klar, dass Omar zu uns zurückkehren wird“, zitiert der ‚kicker‘ Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer. Die Schwaben haben den Angreifer bis Saisonende von den Wölfen ausgeliehen, eine Kaufoption gibt es nicht.

FC Augsburg

Felix Uduokhai wurde positiv auf Corona getestet. Damit fällt der Innenverteidiger für die nächste Zeit aus.

Arminia Bielefeld

In der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr) hat Trainer Frank Kramer Bryan Lasme, gelobt: „Wenn jemand ein positives Erlebnis hatte, merkt man das gerade bei den Offensivspielern die ganze Woche im Training.“ Der Franzose hat im vergangenen Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) einen Debüttreffer in der Bundesliga erzielt.

Greuther Fürth

Stefan Leitl hat trotz der miserablen bisherigen Saison seine Taktik verteidigt. „Wir sind bei vielen Gegentreffern, wie zum Beispiel dem 1:5 in Leverkusen, mit einer 7:3-Situation sogar deutlich in der Überzahl, kriegen es aber einfach nicht verteidigt“, zitiert die ‚Bild‘ den Kleeblatt-Coach.