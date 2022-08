50 Millionen: Spurs tüten Romero-Kauf ein

Cristian Romero bleibt dauerhaft bei Tottenham Hotspur. Wie die Londoner mitteilen, wurde die Kaufoption für den bislang von Atalanta Bergamo ausgeliehenen Innenverteidiger gezogen. Ursprünglich war die Leihe des 24-jährigen Argentiniers bis Sommer 2023 angelegt.

Romero unterschreibt nun nach Angaben der Spurs einen Vertrag bis 2027. Dem Vernehmen nach fließen rund 50 Millionen Euro Ablöse an Bergamo.

In seiner Premierensaison etablierte sich Romero schnell in der Dreierkette von Antonio Conte und bestritt wettbewerbsübergreifend 30 Einsätze. Auch in der laufenden Saison war Romero an den ersten beiden Spieltagen gesetzt, musste in der Folge jedoch wegen Adduktorenbeschwerden aussetzen.