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Bundesliga

„Vergiftetes Umfeld“: Riera schießt zurück

von Dominik Sandler
1 min.
Albert Riera an der Seitenlinie @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt will Albert Riera die Berichterstattung über den angeblichen Zwist zwischen ihm und Jonathan Burkardt (25) nicht so stehen lassen. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Spanier: „Das ist kompletter Bullshit. Das ist kein Zirkus oder eine Bar. Ihr denkt, es wäre eine Bar. Das ist ein professioneller Fußballverein. Ihr Journalisten sprecht mit Beratern, ich weiß nicht, was da alles so abläuft. Aber ihr habt ein vergiftetes Umfeld. Drumherum, die Informationen, die ihr geben müsst – gebt wenigstens die richtigen Informationen, keine Lügen.“

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Das Boulevardblatt hatte darüber berichtet, dass Riera sich über die Fitness von Burkardt beklagt hatte. Vor allem die Art der Kommunikation habe Burkardt dabei verärgert. Trotz seiner Wutrede bestätigte Riera übrigens den Vorfall mit Burkardt, der aber bereits zwei Wochen her gewesen sei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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