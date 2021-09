Hertha wochenlang ohne Torunarigha

Hertha BSC muss vorerst auf Innenverteidiger Jordan Torunarigha verzichten. Wie die Alte Dame vermeldet, hat sich der 24-Jährige in der Ligapartie gegen den VfL Bochum eine Oberschenkelverletzung zugezogen und steht „in den kommenden Wochen“ nicht zur Verfügung.

Sekunden vor dem Halbzeitpfiff griff sich Torunarigha in besagter Partie an den rechten Oberschenkel und kam nach der Pause nicht mehr zurück auf den Platz. Damit nehmen die Verletzungssorgen in der Berliner Defensive weiter zu.