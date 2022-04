Juventus: Morata & Kean im Sommer weg?

Zwei Stürmer könnten Juventus Turin im Sommer verlassen. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, ist die Zukunft von Alvaro Morata bei der Alten Dame ungewiss. Zwar wolle Massimiliano Allegri den spanischen Mittelstürmer gerne im Kader behalten, die vereinbarte Kaufoption über 35 Millionen Euro für einen Transfer des Leihspielers von Atlético Madrid sei aber zu hoch. Ohne einen „erheblichen Rabatt auf die Klausel“ liegt die Zukunft des 29-Jährigen „weit weg von Turin“, so der TV-Sender.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Moise Kean läuft dem Bericht zufolge in der nächsten Saison eventuell in einem anderen Trikot auf. Sollte ein Klub mit einem guten Angebot für den 22-jährigen Angreifer vorstellig werden, wäre Juve offenbar zum Verkauf des Youngsters bereit. Laut ‚Calciomercato.com‘ zeigen einige Vereine aus der Premier League Interesse am zwölffachen italienischen Nationalspieler.