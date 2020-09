Papadopoulos „will Schalke helfen“

Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos träumt von einer Rückkehr zum FC Schalke 04. „Ich hatte meine besten Jahre auf Schalke. Ich war dort so glücklich wie nie. Schalke ist ein riesiger Klub und wer will nicht dorthin?“, so der Grieche gegenüber ‚Sport1‘. Und weiter: „Ich würde Schalke gerne helfen – sehr gerne sogar – und bin davon überzeugt, dass ich das auch noch kann.“

Zuletzt stand Papadopoulos beim Hamburger SV unter Vertrag. Zum Einsatz kam er in der abgelaufenen Saison aber nur zweimal in der zweiten Liga und zweimal in der Regionalliga. Jetzt ist der 28-Jährige ablösefrei auf dem Markt. Und er sagt: „Ich will keine zwei Millionen, würde natürlich auch für weniger Geld nach Schalke kommen. Ich wäre glücklich, wenn Herr Schneider mich anrufen würde.“ Gemeint ist Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. Der hat bislang aber noch nicht zum Hörer gegriffen.