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Topklub will WM-Held Nyland

von Daniel del Federico - Quelle: The Sun
1 min.
Orjan Nyland im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft @Maxppp

Orjan Nyland (35) hat sich dank seiner starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft für eine neue Aufgabe in der Premier League empfohlen. Informationen der ‚Sun‘ zufolge ist auch Manchester City daran interessiert, den zurzeit vereinslosen Schlussmann unter Vertrag zu nehmen. Bei den Citizens könnte er James Trafford (23) als Nummer zwei ersetzen, der in diesem Sommer mit einem Wechsel kokettiert.

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Nylands Vertrag beim FC Sevilla lief in diesem Sommer nach drei Jahren aus. Der Routinier hatte in der abgelaufenen Spielzeit seinen Stammplatz bei den Andalusiern ohnehin an den Ex-Stuttgarter Odysseas Vlachodimos (32) verloren. Bei der WM darf sich der Norweger dennoch im Tor präsentieren und hatte mit zahlreichen Paraden sowie einem gehaltenen Elfmeter im Achtelfinale gegen Brasilien (2:1) erheblichen Anteil am Weiterkommen der Skandinavier. Neben ManCity soll auch Leeds United an dem Ex-Leipziger interessiert sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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