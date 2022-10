Nyland im Flieger nach Leipzig

Örjan Nyland dürfte in Kürze seinen Vertrag bei RB Leipzig unterschreiben. Wie Fabrizio Romano vermeldet, befindet sich der Torhüter mit seinem Berater kurz vor dem Abflug in Richtung Sachsen. In den kommenden Stunden soll der Transfer dann besiegelt werden.

Nyland ist seit Juli vereinslos, sein Vertrag beim englischen Zweitligisten FC Reading lief aus. In Leipzig soll der 32-jährige Norweger den am Kreuzband verletzten Stammkeeper Péter Gulácsi (32) ersetzen. Nyland war in der ersten und zweiten Bundesliga (2015 bis 2018) einst für den FC Ingolstadt aktiv.

Excl: Norwegian goalkeeper Ørjan Nyland with his agent Jim Solbakken ready to travel in order to join Leipzig on a free transfer. Here we go. 🚨⚪️🔴 #RBLeipzig



Contract will be signed in the next hours as Nyland will be the new GK after Gulacsi ACL injury. 🛩🇳🇴 pic.twitter.com/9PUD37KK6n