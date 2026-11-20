Pascal Groß und Brighton & Hove Albion setzen die gemeinsame Erfolgsgeschichte fort. Wie der Premier League-Klub offiziell bekanntgibt, hat der ehemalige deutsche Nationalspieler (19 Länderspiele) einen neuen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

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Seit Januar trägt Groß wieder das Brighton-Trikot. Vor seinem eineinhalbjährigen Engagement bei Borussia Dortmund hatte der Mittelfeldprofi bereits zwischen 2017 und 2024 für die Seagulls gespielt.

Nun steht der inzwischen 35-Jährige vor einem großen Jubiläum: Am Sonntag (15 Uhr) wird Groß beim Spiel gegen Hull City aller Voraussicht nach seinen 300. Einsatz für Brighton bestreiten. Derzeit steht er mit seinem Team auf einem bemerkenswerten zweiten Tabellenplatz. Mit vier Toren und sechs Assists in zehn Partien ist Groß einer der herausragenden Spieler der bisherigen Premier League-Saison.

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Sein Coach Fabian Hürzeler schwärmt: „Wir können über seine vielen Qualitäten auf dem Platz sprechen – seine Tore, Vorlagen und sein Spielverständnis – aber er ist auch ein großartiger Anführer innerhalb der Mannschaft. Er verbindet verschiedene Generationen und Nationalitäten in unserem Team. Er ist so wertvoll, weil er jedem hilft zu verstehen, was es braucht, um erfolgreich zu sein.“