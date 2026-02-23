„Sieht nicht gut aus“: Bayer droht Tillman-Ausfall

Bayer Leverkusen droht im morgigen Playoff-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus (21 Uhr) der Ausfall von Malik Tillman. „Es ist noch nicht entschieden, aber es wird schwierig. Es sieht nicht gut aus“, ordnete Trainer Kasper Hjulmand auf der heutigen Pressekonferenz ein. Die finale Entscheidung werde am Dienstagmorgen fallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tillman hatte sich bei der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin am vergangenen Samstag nach rüdem Einsteigen am Sprunggelenk verletzt. Am heutigen Mannschaftstraining konnte der 23-jährige Spielmacher nicht teilnehmen, weshalb ein Einsatz auf der Kippe steht. Definitiv verzichten muss die Werkself auf Innenverteidiger Loïc Badé (25), der an einer Muskelverletzung laboriert.