Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

„Sieht nicht gut aus“: Bayer droht Tillman-Ausfall

von Lukas Weinstock
Malik Tillman im Bayer-Trikot @Maxppp

Bayer Leverkusen droht im morgigen Playoff-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus (21 Uhr) der Ausfall von Malik Tillman. „Es ist noch nicht entschieden, aber es wird schwierig. Es sieht nicht gut aus“, ordnete Trainer Kasper Hjulmand auf der heutigen Pressekonferenz ein. Die finale Entscheidung werde am Dienstagmorgen fallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tillman hatte sich bei der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin am vergangenen Samstag nach rüdem Einsteigen am Sprunggelenk verletzt. Am heutigen Mannschaftstraining konnte der 23-jährige Spielmacher nicht teilnehmen, weshalb ein Einsatz auf der Kippe steht. Definitiv verzichten muss die Werkself auf Innenverteidiger Loïc Badé (25), der an einer Muskelverletzung laboriert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Champions League
Leverkusen
Malik Tillman

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Champions League UEFA Champions League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Malik Tillman Malik Tillman
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert