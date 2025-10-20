Klopp bestätigt: Liverpool-Rückkehr möglich

Startrainer Jürgen Klopp kann sich vorstellen, den FC Liverpool in Zukunft noch einmal zu trainieren. Im Podcast ‚The Diary Of A CEO‘ antwortete der 58-Jährige auf die Frage zu einer möglichen Rückkehr: „Ich habe gesagt, dass ich nie wieder eine andere Mannschaft in England trainieren werde. Das heißt also: Wenn, dann ist es Liverpool. Also ja: Theoretisch ist es möglich.“

Momentan sei er mit seiner Aufgabe als Head of Global Soccer bei Red Bull sehr zufrieden, sagt Klopp dem ‚kicker‘: „In den vergangenen neun Monaten habe ich Erfahrungen in der Größenordnung von vier Jahren gesammelt.“ Insgesamt stand Klopp neun Jahre bei den Reds an der Seitenlinie, im vergangenen Jahr endete das Engagement dann. Dennoch erfreut sich der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund an der Anfield Road noch immer großer Beliebtheit.