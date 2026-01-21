Nach BVB-Totalausfall: Kehl kündigt Konsequenzen an

Der desaströse Auftritt von Borussia Dortmund beim 0:2 gegen Tottenham Hotspur wird Folgen haben. Das kündigte Sportdirektor Sebastian Kehl im Anschluss an das Champions League-Duell an. „Wir werden jetzt auch Einzelgespräche führen. Wir haben genug Zeit, um das Spiel aufzuarbeiten“, versprach der Funktionär.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jeder Spieler muss sich hinterfragen, warum wir einfach so lange brauchen, um das Spiel anzunehmen. Es ist eine Situation, wo wir jetzt auch sehr kritisch schauen müssen, nicht in eine Situation zu kommen, wo wir uns in ein paar Wochen fragen, warum wir in diesem Moment alles verspielt haben“, ärgerte sich Kehl weiter. Die Stimmung beim BVB droht zu kippen.