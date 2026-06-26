Spannendes Angebot für Meunier

Thomas Meunier könnte mit 34 Jahren erstmals in die englische Premier League wechseln. Aufsteiger Hull City führt laut Sacha Tavolieri schon fortgeschrittene Gespräche mit dem belgischen Nationalspieler (82 Länderspiele) und WM-Fahrer.

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Meunier steht der neuen Herausforderung offen gegenüber. Sein Vertrag beim OSC Lille läuft in vier Tagen aus, entsprechend ist der Rechtsverteidiger ablösefrei zu haben. Von 2020 bis Anfang 2024 spielte Meunier für Borussia Dortmund.