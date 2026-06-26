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Premier League

Spannendes Angebot für Meunier

von Lukas Hörster - Quelle: Sacha Tavolieri
Thomas Meunier bei einer Pressekonferenz @Maxppp

Thomas Meunier könnte mit 34 Jahren erstmals in die englische Premier League wechseln. Aufsteiger Hull City führt laut Sacha Tavolieri schon fortgeschrittene Gespräche mit dem belgischen Nationalspieler (82 Länderspiele) und WM-Fahrer.

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Meunier steht der neuen Herausforderung offen gegenüber. Sein Vertrag beim OSC Lille läuft in vier Tagen aus, entsprechend ist der Rechtsverteidiger ablösefrei zu haben. Von 2020 bis Anfang 2024 spielte Meunier für Borussia Dortmund.

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