Beier in der Zwickmühle | Vier prominente Gladbach-Opfer?

Reicht es für Klopp?

Maximilian Beier ist die Allzweckwaffe von Borussia Dortmund. Der 23-Jährige wurde in sechs Spielen der laufenden Saison bereits auf vier Positionen eingesetzt – als Rechtsverteidiger in der Viererkette, als linker und rechter Schienenspieler sowie als einer von zwei Zehnern hinter Sturmspitze Serhou Guirassy (30).

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Für Beier ist das „Fluch und Segen zugleich“, wie es die ‚Ruhr Nachrichten‘ beschreiben. Einerseits verhilft ihm seine Flexibilität zu regelmäßigen Einsatzzeiten, obwohl die Konkurrenz in der Offensive sehr groß ist. Andererseits werfen die ‚Ruhr Nachrichten‘ die Frage in den Raum, ob sich Beier in den Fokus von Bundestrainer Jürgen Klopp spielen kann, wenn er auf der Schiene und nicht auf seiner favorisierten Position zum Einsatz kommt. Spätestens am Donnerstag um 10 Uhr wird dahingehend Gewissheit herrschen, wenn Klopp sein Aufgebot bekanntgibt.

Vier Gladbacher müssen zittern

Bei Borussia Mönchengladbach soll nach der Entlassung von Eugen Polanski jeder Stein umgedreht werden. Laut der ‚Bild‘ hat Interimstrainer Jan-Moritz Lichte die Freiheit bekommen, alles zu hinterfragen. Vier prominente Profis könnte es erwischen.

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Die ‚Bild‘ bringt in diesem Zusammenhang Moritz Nicolas (28), Ko Itakura (29), Kevin Diks (29) und Kevin Stöger (33) ins Spiel. Torhüter Nicolas sei in der laufenden Saison ein Unsicherheitsfaktor, das Innenverteidiger-Duo aus Diks und Itakura ebenso. Auch Stöger konnte im Zentrum nicht für Stabilität sorgen, weshalb auch er um seinen Platz zittern muss. Am Samstag (15:30 Uhr) geht es für die Fohlen gegen Mainz 05.