Sinneswandel bei Alvarez | Schockbericht aus England

Neue Hoffnung für Arsenal und Barça

Die Transfersaga um Julián Alvarez begleitete Fußballeuropa nahezu den ganzen Sommer. Der Wechsel zum FC Barcelona scheiterte jedoch am strikten Veto seines Klubs Atlético Madrid. Mit ausreichendem Vorlauf möchte sich der Argentinier offenbar auf das nächste Transferfenster vorbereiten. Dazu trennte er sich von seinem alten Berater Fernando Hidalgo. Die ‚Mundo Deportivo‘ enthüllt, dass der Angreifer zukünftig mit Pablo Barquero, dem Berater von Rodri, zusammenarbeiten wird, der „in diesem Sommer den Wechsel von Rodri zum FC Barcelona abgewickelt hat – ein Schritt, der den Spielervermittler noch näher an das Umfeld des FC Barcelona rückt“.

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Doch auch der FC Arsenal erhält laut ‚Caughtoffside‘ „neue Hoffnung auf Julian Alvarez nach der bedeutenden Veränderung abseits des Spielfelds“. Die Gunners wollten Alvarez ebenfalls holen, der jedoch eine Rückkehr in die Premier League dem Vernehmen nach nicht erstrebenswert findet. Arsenal wiederum ist bewusst, dass das strikte Veto der Rojiblancos vor allem explizit den FC Barcelona ausschließt. Andere akzeptable Angebote würde sich der Klub wohl anhören. Laut ‚Teamtalk‘ ist Arsenal daher bereit, Viktor Gyökeres zu verkaufen, sollte ein Klub 75 Millionen Euro hinlegen. „Stimmen der letzten Tage zufolge macht Alvarez langsam einen Sinneswandel durch und freundet sich nun mit dem Gedanken an, zu Arsenal zu wechseln – möglicherweise bereits im Januar“, so das Portal.

Es gibt keinen Plan B

Der englische Fußball steht vor einem Scherbenhaufen. „In einem vernichtenden Bericht über die finanzielle Widerstandsfähigkeit des englischen Fußballs beschreibt die Independent Football Regulator (IFR) eine Branche, die von Finanzspritzen der Eigentümer abhängig ist, Verluste schreibt und nicht in der Lage ist, ihre Kosten zu kontrollieren“, fasst ‚The Athletic‘ zusammen. Dem Bericht zufolge hatten 94 Prozent der Vereine im Zuständigkeitsbereich des IFR in der vergangenen Saison eine negative Bilanz. Nur sieben der 116 Mannschaften in den fünf höchsten Herrenligen verzeichneten keinen Verlust. Die Zahlen legen offen, dass mehr als ein Viertel aller Vereine innerhalb von 30 Tagen kein Bargeld mehr hätte, wenn ihre Eigentümer die Finanzierung plötzlich einstellen würden.

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Das übergeordnete Fazit der Untersuchung lautet: „Anhaltende und steigende Verluste könnten Investitionen in den englischen Fußball weniger attraktiv machen.“ Platzt also die Fußball-Finanz-Bubble auf der Insel in absehbarer Zeit? Die englische Kulturministerin Lisa Nandy schlägt jedenfalls Alarm: „Die Ergebnisse des Berichts sind unbestreitbar: Es gibt keinen Plan B.“ Fans im Mutterland des Fußballs „leben seit Jahren mit der Angst, dass ihr Verein nur einen schlechten Eigentümer oder einen schlechten Monat vom Ruin entfernt sein könnte“, so die Ministerin, „dieser Bericht bestätigt diese Angst nicht nur, er hat dem Fußball die Augen geöffnet, indem er den Zustand der Finanzen englischer Fußballvereine heute auf schonungslose Weise offenlegt“.