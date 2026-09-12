Hannover: Die Kandidaten für die Titz-Nachfolge

Bei Hannover 96 bereitet man sich offenbar schon auf eine mögliche Trennung von Christian Titz vor. Nach Informationen von ‚Sky‘ zählen Mitch Kniat und Sandro Wagner zu den Nachfolge-Kandidaten für den Fall, dass sich die Niedersachsen für einen Trainerwechsel entscheiden. Wagner gilt Berichten zufolge aber auch als Favorit auf das Amt beim FC Basel.

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Laut der ‚Bild‘ hat sogar bereits ein Treffen zwischen Kniat und Hannover stattgefunden. Kontakt bestehe auch zu Alexander Blessin und Dimitrios Grammozis, Lukas Kwasniok sei dagegen wohl keine Option mehr. 96-Patron Martin Kind gelte derweil als großer Befürworter von Klublegende Steven Cherundolo. Als weiteren Kandidaten nennt der ‚kicker‘ Loïc Favé.