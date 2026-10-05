Neuer Klub für Ex-Bayer Hojbjerg?

Juventus Turin plant die Verpflichtung von Pierre-Emile Hojbjerg (31) von Olympique Marseille. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, beobachtet die Alte Dame den Sechser bereits seit einiger Zeit und hatte auch Scouts zu den jüngsten Spielen der dänischen Nationalmannschaft entsandt, die Hojbjerg als Kapitän aufs Feld führte. Zwar musste der Rechtsfuß bei der gestrigen Partie gegen Wales (1:0) bereits früh in der Partie wegen Muskelbeschwerden ausgewechselt werden, doch das soll dem Vernehmen nach lediglich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein.

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Laut Bericht gab es bereits einige Sondierungsgespräche, weitere Treffen sind in Kürze geplant. Die Bianconeri suchen einen „charakterstarken Mittelfeldspieler, der nicht groß auffällt, aber die ganze Mannschaft besser macht“. Marseille muss aufgrund seiner angespannten finanziellen Lage dringend Einnahmen generieren. Hojbjerg könnte daher trotz eines Vertrags bis 2028 im Januar verhältnisweise günstig zu haben sein. Gemäß der UEFA-Auflagen müsste Juve für einen weiteren Neuzugang Platz schaffen. Vorrangiger Abgangskandidat ist Teun Koopmeiners (28), der sich seit seinem Wechsel von Atalanta Bergamo für knapp 60 Millionen Euro Ablöse noch immer nicht nachhaltig durchsetzen konnte.