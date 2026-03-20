Bericht: Bayerns überraschende Eichhorn-Entscheidung

Der FC Bayern zieht sich angeblich aus dem Poker um Mittelfeld-Juwel Kennet Eichhorn (16) zurück. Nach Informationen von ‚Sport1‘ sind „sämtliche Überlegungen“ ad acta gelegt worden. Das Gesamtpaket sei den Münchnern zu teuer, außerdem werde „Unmut in der Nachwuchsabteilung“ befürchtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine sehr überraschende Wende, sollte sie sich denn bewahrheiten. Schließlich mischten die Bayern bis zuletzt eifrig mit im Poker um das Ausnahmetalent von Hertha BSC. Erst kürzlich soll sich der Rekordmeister bei Eichhorns Berateragentur gemeldet haben.

Bekannt ist aber auch: Finanziell will der FC Bayern einen Gang zurückschalten, Sportvorstand Max Eberl soll Gehaltsgefüge und Ablöse-Ausgaben in moderatere Bahnen lenken. Ein größerer Fokus auf die eigene Jugendabteilung ist ebenfalls seit einiger Zeit gefordert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob man sich tatsächlich komplett aus dem Rennen um Eichhorn verabschiedet, werden aber erst die kommenden Monate zeigen. Der deutsche U-Nationalspieler wäre per Ausstiegsklausel über zehn bis zwölf Millionen Euro zu haben, steht aber auch bei etlichen nationalen und internationalen Topklubs auf dem Zettel.