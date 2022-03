United schielt auf Hasenhüttl

Auf der Suche nach einer Dauerlösung für den Trainerposten hat Manchester United nun auch Ralph Hasenhüttl ins Visier genommen. Der ‚Daily Mirror‘ berichtet, dass man sich bei den Red Devils vorstellen könnte, auf den Österreicher vom FC Southampton umzuschwenken, sollten weder Mauricio Pochettino (Paris St. Germain) noch Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) umsetzbar sein.

Hasenhüttl, den Ralf Rangnick bestens aus der gemeinsamen Zeit in Leipzig kennt, ist noch bis 2024 an Southampton gebunden. Allerdings kündigte er erst kürzlich an, seine Trainerkarriere im Anschluss beenden zu wollen: „Fünfeinhalb Jahre in der Premier League, das ist ungeachtet aller Job-Zufriedenheit schon ein sehr hoher Energieaufwand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann noch etwas im Trainerjob machen will. Mein großes Ziel, in die Premier League zu kommen, habe ich verwirklicht. Im Mutterland des Fußballs, in der vielleicht besten Liga der Welt Trainer sein zu dürfen, ist ein Privileg, dessen ich mir jeden Tag bewusst bin.“