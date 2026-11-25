Carlos Augusto (27) steht ganz kurz vor der Verlängerung bei Inter Mailand. Laut Gianluca Di Marzio fehlen lediglich allerletzte Details, ehe der Linksverteidiger einen neuen bis 2031 datierten Vertrag unterschreibt. Noch bis Ende dieser Woche soll alles unter Dach und Fach gebracht werden.

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Inter verpflichtete Augusto im Sommer 2024 nach vorheriger Leihe fest für rund 15 Millionen Euro vom AC Monza. Der fünffache brasilianische Nationalspieler hat sich bei den Nerazzurri als Stammkraft etabliert. Bislang stehen für Augusto 156 Einsätze (zehn Tore, 15 Vorlagen) für die Mailänder zu Buche.