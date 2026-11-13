England-Star springt Palmer zur Seite

Morgan Rogers (24) vom FC Chelsea hat sich schützend vor seinen Teamkollegen Cole Palmer (24) gestellt. Nach Englands 2:1-Sieg gegen Kroatien verteidigte der Torschütze seinen Jugendfreund gegenüber ‚BBC Radio 5 Live‘: „Er will hier sein. Er wollte nominiert werden und sein Land vertreten – so wie immer.“

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Der Offensivspieler war unter Thomas Tuchel lediglich in drei von 27 Partien im Einsatz und wurde auch für die WM nicht berufen. Für die Länderspielpause im September hatte Palmer verletzungsbedingt abgesagt, obwohl er bis dahin alle Partien für Chelsea absolviert hatte. Rogers betonte, dass sein Kumpel immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen habe und wies dabei Spekulationen zurück: „Wenn er sich kurzfristig schonen muss, um langfristig zu profitieren, dann muss man ihn dabei voll und ganz unterstützen. Das hat nichts mit England zu tun oder damit, dass er nicht für England spielen will. Das ist wirklich Unsinn, eine Lüge.“ Der deutsche Coach, der Palmers die Nicht-Nominierung mit der hohen Konkurrenz begründet hatte, reagierte gelassen auf die Aussagen und stellte klar: „Es ist nichts Persönliches.“