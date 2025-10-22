Bericht: Bewährungsfrist für sechs BVB-Profis

Aktuell arbeiten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund vor allem daran, die Verträge der Schlüsselspieler Nico Schlotterbeck (25) und Karim Adeyemi (23) vorzeitig zu verlängern. Allerdings sind einige Profis bereits in dieser Saison in ihr letztes Vertragsjahr eingebogen. Für die Zukunftsentscheidung der betroffenen Akteure hat sich der BVB offenbar einen klaren Zeitplan gesetzt.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ haben die Schwarz-Gelben für die Profis mit auslaufendem Arbeitspapier eine „Bewährungsfrist“ bis kommenden März festgelegt. Nach der Deadline soll dann entschieden werden, ob die Zusammenarbeit doch noch fortgesetzt wird oder sich die Wege am Saisonende trennen werden.

Hoffnung nur für zwei Spieler

Der ‚Sport Bild‘ zufolge dürfen sich derzeit Offensivspieler Julian Brandt (29) und Ersatztorwart Alexander Meyer (34) Chancen auf eine Verlängerung ausrechnen. Auch Kapitän Emre Can (31) genieße im Klub eigentlich ein hohes Ansehen, müsste nach seiner Adduktorenverletzung aber zunächst wieder vollständige Fitness erlangen.

Für Innenverteidiger Niklas Süle (30) und Mittelfeldspieler Pascal Groß (34) stehen die Chancen auf einen neuen Kontrakt dagegen deutlich schlechter. Sowohl bei Topverdiener Süle als auch bei Routinier Groß deutet sich aufgrund ihres Alters und ihrer schwankenden Leistungen ein Abschied im kommenden Sommer an. Salih Özcan (27) ist ebenfalls in seinem letzten Vertragsjahr. Da der Sechser überhaupt nicht zum Zuge kommt, ist womöglich auch ein Winter-Abgang nicht auszuschließen.