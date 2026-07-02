Sano unmittelbar vor Wechsel

Mitte Juni hatte die TSG Hoffenheim ein erstes Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro für Kodai Sano abgegeben, das von der NEC Nijmegen jedoch umgehend abgelehnt wurde. Die zweite Offerte der Kraichgauer scheint nun den entscheidenden Durchbruch gebracht zu haben. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, hat die TSG ein „ernsthaftes Angebot“ für den Japaner hinterlegt. Der Wechsel steht demnach unmittelbar bevor.

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Nijmegen hatte den 22-Jährigen zuvor mit einem Preisschild von 20 Millionen Euro versehen. Wie hoch die Offerte der Hoffenheimer nun tatsächlich ausfällt, geht aus dem Bericht zwar nicht hervor, sie scheint die Niederländer jedoch zufriedenzustellen.

Im Werben um den zweifachen Nationalspieler setzt sich der Tabellenfünfte der abgelaufenen Bundesliga-Saison unter anderem gegen den VfB Stuttgart durch, der ebenfalls großes Interesse an Sano zeigte. In der Eredivisie steuerte der zentrale Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Spielzeit neun Tore und zwölf Vorlagen bei. Mit NEC erreichte der spielstarke Rechtsfuß so einen sensationellen dritten Tabellenplatz.

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TSG im Kaufrausch

Nach den Verpflichtungen von Mats Rots (20), Patrick Wimmer (25), Cajetan Lenz (20), Alessandro Vogt (21) und Sean Dulic (21) wäre Sano bereits der sechste neue Akteur in dieser Wechselperiode. Die bisherigen Ausgaben, die sich vor dem Transfer des Bruders von Mainz-Star Kaishu Sano (25) auf knapp 35 Millionen Euro belaufen, werden voraussichtlich durch den Verkauf von Bazoumana Touré (20) aufgefangen. Der Flügelstürmer steht seinerseits vor einem 50-Millionen-Wechsel zu Newcastle United.