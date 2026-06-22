Großes Bayern-Dilemma: Olise nicht zu durchschauen

Ob nun 200 oder 500 Millionen, der FC Bayern wird Michael Olise (24) in diesem Sommer nicht verkaufen. An diesem Standpunkt darf man Uli Hoeneß und Co. durchaus messen, wenn der Sommertransfermarkt am 1. September die Pforten schließt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Problem für die weitere Zukunft: Olises bis 2029 datierter Vertrag entspricht eigentlich nicht mehr dem Status des Außenstürmers. Der eigenbrötlerische Franzose hat sich zu einem der absoluten Superstars des Weltfußballs entwickelt. Insofern wäre man in München sogar bereit, sich in Sachen Gehalt noch einmal weit aus dem Fenster zu lehnen. Rund 25 Millionen Euro pro Jahr stehen im Raum.

Bayern blitzt bei Olise ab

Doch Olise macht bisher keine Anstalten, auf die Vorstöße der Bayern zu reagieren. Er sei „ganz schwer greifbar und nicht zu durchschauen“, heißt es laut einem Bericht des ‚kicker‘ auf der Geschäftsstelle. Mit einer losen Anfrage, den Vertrag zu verlängern, sei der Klub abgeblitzt, so das Fachmagazin weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun besteht zwar keine akute Dringlichkeit, eine neuerliche Unterschrift von Olise wäre aber ein klares Zeichen, um gegen das durchaus aggressive Werben von Real Madrid ein Zeichen zu setzen.

Der spanische Nobelklub hatte zuletzt sogar ein öffentliches Statement zum Thema Olise verfasst. Dieses beinhaltete zwar ein Dementi, den Spieler kontaktiert zu haben, aber alleine der Vorgang an sich war schon sehr ungewöhnlich.